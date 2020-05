PSG – FIFA 20 réédite le maillot de la saison 1989-90

Le rétro produit toujours son petit effet. D’ailleurs, Nike prévoit une version hommage à la tunique de Daniel Hechter, pour les joueurs du PSG, la saison prochaine. D’ici là, vient de sortir une autre version du maillot, identique à celui du club de la capitale, pour la saison 1989-90. Celui auquel on doit l’actuel maillot thrid blanc de Neymar et ses camarades.

Le maillot du PSG 1989-90 disponible sur FIFA 20

Au siècle dernier, cette tunique affichait la radio RTL et la marque d’électronique TDK, en sponsors ventral. Le design était sinon déjà le même, tout blanc, avec un col et une bande rouge et bleue en verticale, sur la gauche. Pour son monde FUT, l’éditeur EA Sports du jeu FIFA 20 vient de (re)sortir la pièce à l’attention de ceux qui le veulent. Le Paris Saint-Germain n’est pas le seul club choisi par les équipes d’Electronic Arts.

Liverpool saison 1990-91, Manchester City en 1993-94 et Chelsea plus anciennement dans les années 70 ont droit eux aussi, à cette même attention. Ces pièces sont disponibles pour les gamers, dans le monde FIFA ultimate team.