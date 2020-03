PSG – Le 7e club le plus puissant au monde pour les sponsors

Le PSG est un aimant à sponsors, grâce au travail entrepris par ses services dédiés depuis une paire d’années. Preuve que les travaux conjugués de la communication, du commercial et des partenariats portent leurs fruits, le club champion de France est dans le top 10 de ceux qui ont le plus d’intérêt pour les sponsors du football. Conclusion tirée du Powa Index qui vise à classer les franchises sportives, selon le potentiel commercial pour les marques associées.

Le PSG entre Chelsea et la Juve au classement Powa Index 2020

Pour le Paris Saint-Germain, en ce début d’année 2020, l’indice Powa Index est de 46,416, il se situe entre Chelsea à 47,356 et la Juventus Turin, à 42,939. Ce classement s’établi sur la base des données comptables récemment publiées par le groupe spécialisé Deloitte. Ce dernier en 2020, attribue au PSG des revenus à hauteur de 635,9 millions d’euros sur l’année 2019 dernière, c’est-à-dire qu’il est le cinquième à ce niveau, à l’échelle du football.

Le Barça, le Real et Man United les plus puissants pour les sponsors

L’indice Powa repose sur l’analyse en temps réel, des ligues et événements de 3000 équipes professionnelles, à se basant sur plusieurs indicateurs tels que les médias, les réseaux sociaux, en nombre d’interactions, de likes ou de commentaires ou la comptabilité des équipes. Au classement 2020, les auteurs notent une corrélation directe entre les revenus générés et le potentiel marketing et commercial, puisque les trois premiers que sont le FC Barcelone (indice de 97,362), le Real Madrid (94,473) et Manchester United (71,043) sont aussi les trois plus riches sur la saison passée.