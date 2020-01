PSG – Le maillot 4th x Jordan noir est sorti [OFFICIEL]

Une confirmation, plus qu’une révélation car voilà quelques temps déjà que circulent les images du maillot fourth du PSG pour la saison 2019-20, produit par la division Jordan Brand. Le timing est bien choisi, il sort ce jeudi, à la veille du premier match de la NBA disputé en France, entre les Bucks de Milwaukee et les Hornets de Charlotte. Cette dernière franchise étant à la propriété de… Michael Jordan.

Jordan en visite à Paris, le PSG dévoile son maillot 4th

Sur fond noir en couleur dominante, ce maillot reprend le code de la bande verticale au centre, elle est ici de couleur bleu, blanc et rouge, avec le sponsor ALL imprimé en blanc. Nike a réuni Mbappé et Neymar, deux de ses principaux ambassadeurs monde, pour assurer la promotion du maillot. Et avec eux, le concours notamment à l’image, du basketteur Nicolas Batum. Toute une série de produits associés à ce maillot 4th est proposé au grand public.

🆕⚽️🏀 #PSGxJordan Le @PSG_inside et @Jumpman23 lancent un nouveau maillot et une collection lifestyle qui joue sur les codes du foot et du basket 🔥 🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/9D1unZsAuk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 23, 2020

Disponible à la vente au public

Ce maillot fourth et les vêtements associés sont désormais disponible à la vente sur les espaces partenaires, le store du PSG ou directement via la plateforme de Nike. Compter 90 euros le modèle « Stadium » et 140 euros pour la plus technique version « Vapor ». Ce maillot, enfin, sera porté par les joueurs ce week-end en Ligue 1, pour le match face à Lille.