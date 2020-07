PSG : Maillot, short, survêt… La gamme training 2021 est sortie

Une première collection de sortie, avant celle plus attendue des maillots de la saison. Ce mercredi Nike et le PSG dévoilent les produits de la gamme training, pour l’exercice 2020-21 à venir. Qui dit entraînement, dit pièces diverses et variées, associées. Il y a d’abord le maillot plus le short et les bas, pour la pratique du ballon sur le terrain. Egalement les survêtements, avant ou après l’effort des joueurs parisiens.

La collection training 2021 du PSG en quelques images ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 4

Maillot, short, survêtement… Le PSG dévoile sa gamme training

Pour les couleurs, la palette se décline principalement du marine au rouge, avec du blanc. Ce sont précisément ces trois couleurs, que présente le maillot training 2021. Il est uni en marine le long du corps, avec des zébrures rouges, sur les épaules et les manches et des imprimés des sponsors, en blanc. Cette tunique sera celle portée aux entraînements du quotidien, par les hommes de Thomas Tuchel. Nike dévoilera bientôt un modèle pré-match pour les échauffements précédents les rencontres officielles.

Disponible dès aujourd’hui dans le commerce

Tous ces produits de la collection sont désormais disponibles à la vente, sur les espaces dédiés du PSG ou la plateforme web de l’équipementier Nike. Il faut compter près de 45 euros pour le maillot (ou 10 euros de moins en version débardeur, sans manche), 85 euros le haut de survêtement ou 30 euros le bob.