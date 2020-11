Pas d’Euro de foot pour l’équipe de France cet été, mais son joueur le plus bankable au centre des attentions, des fans de football aux Etats-Unis. D’après une étude publiée par le distributeur Soccer.com, le maillot de Kylian Mbappé compte parmi les cinq plus vendus de l’année 2020, sur le territoire nord-américain. Ce n’est pas ici sa tunique du PSG qui se glisse dans ce palmarès, mais le bleu domicile de la France.

Lequel été produit par Nike, pour l’Euro 2020 finalement reporté à 2021. C’est dire si d’ici là, Kylian Mbappé va avoir l’occasion de montrer son beau maillot, pour éventuellement progresser dans la hiérarchie. Car il est quatrième, et par ailleurs le seul sous les couleurs de sa sélection nationale. Même pour Christian Pulisic, le « local » aux US, qui se hisse deuxième, avec le domicile des Blues de Chelsea.

Il s’offre le luxe – et ça n’est pas rien, même pour lui aux Etats-Unis – de devancer Cristiano Ronaldo, qui semble perdre (un peu) de sa superbe auprès des fans d’Amérique. Alors que Lionel Messi trône au sommet, avec les couleurs blaugrana du Barça. L’Argentin est encore souverain sur le terrain du merchandising, malgré la concurrence qui monte ; de Mbappé ou de Marcus Rashford. Les chiffres du volume des ventes de chaque pièce ne sont pas connus.

Revealed: The Top 5 men’s player jerseys in 🇺🇸 this holiday season, based on https://t.co/KShHfI9pqK sales. pic.twitter.com/SGfc7xABJN

