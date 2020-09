PSG : Neymar et Nike gomment les références communes sur le digital

Nike et Neymar c’est terminé, et pour bien s’en convaincre, il n’y a qu’à observer les digitaux du joueur et/ou de la marque. Depuis ce 31 août que l’attaquant du PSG a résilié son contrat avec la marque de l’Oregon, les références associants l’un à l’autre s’effacent. Tant du côté de la marque US qui a enlevé le Brésilien de la liste des athlètes qu’elle suit sur les réseaux sociaux, que dans le sens du joueur.

Neymar a effacé la Virgule de Nike de ses sponsors officiels

Avant, Neymar était un « athlète Nike ». C’était écrit sur la bio de ses réseaux sociaux. Désormais, il n’affiche plus l’appartenance à un équipementier. Signe plus visible encore, la Virgule a été effacée de son site officiel, à la rubrique de ses partenaires commerciaux. En début de semaine, il en comptait et affichait treize avec Nike. Désormais il n’y en a plus que douze.

L’attaquant du PSG n’a plus d’équipementier

Et aucun équipementier, le Brésilien n’en a plus depuis ce 1er septembre. Il se murmure des choses à ce sujet, mais rien n’a encore été annoncé du côté des marques et/ou de l’ailier du Paris Saint-Germain.