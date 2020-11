PSG : Neymar quitte TikTok (et ses 8M d’abonnés) « pour toujours »

Mais qu’arrive-t-il à Neymar, pour qu’il ne décide soudainement d’abandonner la plateforme sociale TikTok, où il comptait plus de 8 millions de followers ? Rien qui ne soit un caprice, mais plutôt une stratégie de sponsoring et marketing, car l’attaquant du PSG devient l’image de la plateforme Triller, nouvellement créée aux Etats-Unis pour concurrencer… TikTok!

Neymar avait 8M d’abonnés sur le réseau TikTok

« La diversité, le culte du graphisme et l’influence de Triller sur la culture sont incomparables. Je suis fier d’annoncer que je rejoins la famille Triller et que je quitte TikTok pour toujours », dit le joueur qui annonce sa nouvelle équipe, sur ses autres médias 2.0, dont Instagram avec 143 millions de followers. « L’enthousiasme de Neymar à rejoindre Triller en tant qu’ambassadeur montre la polyvalence de l’application. Triller a plusieurs facettes et nous nous réjouissons de ce que Neymar va pouvoir apporter à la famille Triller, sur notre capacité à connecter sur la plateforme, différents groupes de personnes aux intérêts variés », répond Mike Lu, le PDG de Triller.

Triller s’offre la notoriété de l’attaquant du PSG pour doper la sienne

Triller est un espace de création de contenu, autour de l’expérience musicale, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Sa sortie est récente, au mois de juillet dernier. Sur l’ensemble de ses réseaux sociaux, Neymar compte plus de 240 millions d’abonnés. Il est à ce titre, après Cristiano Ronaldo et Messi le troisième footballeur le plus suivi sur le digital. Son recrutement est un énorme coup (coût ?), pour la nouvelle marque Triller.