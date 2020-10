PSG : Paris dévoile son maillot third et de nouvelles Air Jordan [OFFICIEL]

« Une alliance de couleurs chaudes et intemporelles ayant fait ses preuves depuis les années 90’, des parquets de basketball aux terrains de football, des podiums de New-York, Londres, Milan ou encore Paris. » Voilà ce qu’écrit Nike et la division Jordan brand ici concernée, à propos des couleurs – bordeaux, blanc, noir et or – du maillot third et des produits déclinés autour, pour le PSG saison 20202-21. Il a été dévoilé ce mardi matin, en même temps que la collection lifestyle. Et trois paires de Air Jordan iconiques.

Un maillot third x Jordan pour le PSG

C’est ce que propose Nike et/ou Jordan aux principales équipes que le groupe habille, à savoir d’accompagner les maillots thirds, de chaussures assorties et associées. Pour le Paris Saint-Germain, elles seront d’un modèle Air Jordan IV, une Jordan Zoom 92 et une Jordan Air Zoom. La première est, avec le maillot, disponible à la vente dès aujourd’hui, sur toutes les plateformes officielles et/ou partenaires. Et directement sur le site de Nike, en tant qu’équipementier officiel du club de la capitale.

Une collection lifestyle associée

D’autres produits tels que des hoodies, tee-shirts, veste universitaire… complètent la collection , la quatrième signée Jordan pour le Paris SG.