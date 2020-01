PSG – Paris discute prolongation avec Renault

A mi-chemin, le bilan est bon. A ce point qu’il donnerait aux deux parties, l’envie de prolonger. Associés l’un à l’autre depuis le début de la saison 2018-19 dernière, le PSG et le constructeur automobile Renault pourraient étendre leur partenariat prochainement, alors qu’il reste un an et demi environ, d’ici à l’échéance du premier. La marque au losange est un « fournisseur officiel » du club de la capitale. Inscrite dans la liste des sponsors « premium », au même titre, que Nivea Men, EA Sports ou le dernier commanditaire signé : l’office du tourisme du Rwanda.

Le PSG et Renault discuterait extension et revalorisation de contrat

Selon L’Equipe ce samedi, le Paris Saint-Germain et Renault songeraient donc à poursuivre ensemble. En augmentant l’engagement commun, que ce soit au niveau des activations liées à ce rapprochement, qu’en terme financier ; pour coller son image à celle du club champion de France, le constructeur automobile verse près de 5 millions d’euros annuels. Cet apport pourrait augmenter, avec le nouveau deal.

Une campagne commerciale largement diffusée l’hiver dernier

Depuis 2018, plusieurs temps fort ont nourrit l’actualité des deux parties. On se souvient surtout de la campagne commerciale tournée par Renault pour sa Mégane, l’hiver dernier, sur le thème de la chanson de la chanson culte de Jacques Dutronc : « Il est 5 heures, Paris s’éveille ».