PSG – Surprenant le futur maillot third 2021 signé Jordan. Image…

L’image partagée ce dimanche par Footy Headlines ne manquera pas de faire réagir. Car il se prépare, pour le PSG, un maillot third 2020-21 au mélange détonant sur les couleurs et leur association. Cette pièce sera signée Jordan brand, en vertu du partenariat tripartite, entre l’équipementier officiel Nike, sa division Jordan et le club de la capitale.

Quatre couleurs sur le prochain maillot third Jordan x PSG

Tel que nous le montre nos bien informés voisins anglais, le fond sera bordeaux, sur toute la zone ventrale, du bas jusqu’au cou. Le col en V, le bout des manches et le logo du Paris Saint-Germain seront noirs. Avec des touches de doré sur le logo et pour marquer le sponsor ALL et le Jumpman, imprimés à l’avant. Du blanc enfin, s’ajoute à la tunique, au niveau des épaules.

Des informations qui complètent celles du début de l’hiver

L’image complète les informations déjà données au début de l’hiver par le groupe Ofoball, grâce au visuel partagé, des chaussettes que les joueurs porteront avec. Ce futur maillot third 2020-21 de Jordan pour le PSG ne devrait pas sortir avant la fin de l’été. Notons qu’un quatrième jeu pourrait être produit, la saison prochaine comme celle en cours, avec le modèle noir récemment dévoilé par le club et son équipementier.