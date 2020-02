PSG – Cette Air Max x Jordan aux couleurs du club dévoilée ce vendredi

Pour ceux qui aiment la mode, les fans du PSG sont plutôt gâtés. Parce qu’avec le rapprochement du club et de la division Jordan depuis la saison dernière, les deux marques collaborent activement ensemble pour produire et sortir régulièrement des collections vestimentaires complètes. Dernièrement, une dédiée exclusivement aux fans. Et ce vendredi doit sortir une paire de chaussures de la gamme Air Max de Nike doublement estampillées, Jordan et Paris Saint-Germain.

Des Air max estampillées Jordan et PSG arrivent sur le marché

Repérées par Culture PSG, elles sont visibles sur le site sneakersnstuff qui les propose à la vente, en décomptant le temps qui nous sépare ce vendredi 28 février, 11h du matin, à l’heure de la capitale. Elles y sont disponibles aux prix de 189 euros. Pour l’esthétique, ces chaussures jouent sur les couleurs du club en dominante de bleu sur la gauche et de rouge à droite. Le fond est noir, Paris, avec le logo du Jumpman pour remplacer la lettre « A » est inscrit de part et d’autre, sur les côtés.

Un pied côté bleu, l’autre porte le rouge du club de la capitale

Le logo du club de la capital et de son partenaire est plaqué à l’intérieur de la semelle, ainsi qu’au niveau du talon. La fleur lys pour autre symbole du blason de l’équipe est imprimée à l’arrière, sur la languette. Autre détail, la capsule « Paname », dans laquelle se glisse les lacets.

