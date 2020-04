PSG – Une paire de Air Jordan assortie au futur maillot third 2021 Jordan

Cela pourrait être pris bientôt comme habitude, qu’à chaque maillot estampillé Jordan pour le PSG, des chaussures lui soient associées. Le concept est plutôt sympa, Nike et sa division Jordan Brand l’ont fait cette saison, avec la tenue fourth, sur fond de noir teinté de bleu et de rouge et une paire de Air Max. L’idée devrait être reconduite la saison prochaine cette fois avec la non moins iconique, Air Jordan. L’on en prend pour preuve, les images de ladite paire partagées par le site Footy Headlines.

Une Air Jordan sur fond bordeaux à sortir prochainement pour le PSG

Sur fond de bordeaux, comme le sera le maillot third 2020-21 que les joueurs parisiens porteront sur les pelouses de la Ligue des champions. La tunique sera blanche sur le haut des épaules, noir sur le col et le bout des manches, et du doré sur les logos. Nous devrions retrouver les mêmes couleurs en nuances sur le modèle Air Jordan 11 Heiress. Ni la date de sortie, ni le prix de la paire ne sont encore connus. On devine qu’il faudra dépenser au moins 200 euros et plus, c’est le tarif, pour des Air Jordan 11 Heiress.

Des Air Max ou Jordan pour aller avec les maillots. L’idée est bonne

Selon Footy Headlines, chaque club premium associé à Nike devrait avoir sa chaussure assorti au maillot third. Mais le Paris SG devrait être le seul habillé d’une Air Jordan, en vertu de son partenariat avec la marque. Les autres (Barça, Chelsea, Roma, Liverpool…), auront une Air Max.