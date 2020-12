Le RC Lens dévoile un maillot sainte-Barbe. Rupture de stock immédiate

Puisque la mine est associée à l’histoire du RC Lens et que sainte-Barbe est la patronne des mineurs, dans le monde catholique, alors saint-Barbe est-elle iconique du club nordiste. Voilà pour l’origine du maillot dévoilé ce 4 décembre (jour de célébration de la jeune martyre) et produit avec la complicité de l’équipementier italien qui habille les Lensois.

Le RC Lens célèbre la sainte-Barbe avec un maillot événementiel

Il est noir et vert, comme les couleurs choisies pour la tunique portée à l’extérieur, cette saison. Mais son design est unique avec sainte-Barbe en fond, et le donjon où son père l’a enfermé pour la punir de sa foi religieuse. L’inscription « Mineur de fond », que décrit Pierre Bachelet, dans sa chanson hymne du club, est inscrite sous le logo du RCL et à l’arrière, au niveau du col. Les joueurs de Franck Haise le porteront le 12 décembre en Ligue 1, pour la visite de Monptpellier, à Bollaert- Delelis.

1 000 pièces vendues en un rien de temps

Il a aussi été conçu en série limitée de 1 000 exemplaires, vendues 79 euros, sur la plateforme en ligne du club. Las, pour ceux nombreux qui ont manifesté leur désir ou déception sur les réseaux sociaux, il s’en est pas fallu de très longtemps, pour que toutes trouvent preneurs.