RC Lens : Le maillot domicile 2020-21 des Nordistes est sorti [OFFICIEL]

La dernière pièce est non des moindre, est dévoilée ce vendredi matin, par l’équipementier et le club. Voilà à l’image, le maillot domicile produit pour la saison 2020-21 du RC Lens. Cette tunique suit les modèles extérieur, révélé le premier sur la fin du mois de juin, puis le third sur fond de blanc, présenté un mois plus tard.

Du « classique » pour le maillot du retour du RC Lens en Ligue 1

Là, c’est toute l’histoire du club nordiste qui y est concentrée. Avec les bandes verticales à l’avant (le dos est uni en jaune) et les couleurs de « sang » et « d’or », en dominante sur ce maillot. Les bandes sont épaisses, le rouge domine à l’avant, notamment sur les manches. Le logo de l’équipementier est en noir, celui du RC Lens dans ses couleurs habituelles et les autres sont visibles, en blanc.

C’est Tanguy, un supporter du club lensois, qui a eu l’honneur de révéler cette tenue, au grand-public.