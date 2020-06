RC Lens – Le maillot extérieur 2020-21 du retour en Ligue 1 est sorti [OFFICIEL]

Sur fond noir (couleur du charbon), il était précédemment en Ligue 2, sur fond de noir il restera cette saison 2020-21 du retour en Ligue 1. Quoi ? Le nouveau maillot extérieur du RC Lens. Dévoilé ce mardi après-midi par le promu, sur son application. C’est le troisième club du championnat de France élite à sortir au moins un jeu de la collection prochaine, après l’Olympique de Marseille, et le Stade de Reims pour la sortie de son logo.

Noir teinté de vert le maillot « away » du RC Lens 2020-21

Le vert (couleur historique du club devenu sang et or), reste pour cet exercice, la couleur secondaire. Il est ici présent le long du col en V et sur le bout des manches. Les imprimés des sponsors sont en blanc. En incrustation à l’avant, se remarquent des lampes, qui guidaient les mineurs sous-terre et le collectif lensois, sur le terrain. C’est l’équipementier Macron qui le produit. La marque italienne habille aussi l’OGC Nice, en Ligue 1.