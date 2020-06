RC Lens – Un sponsor maillot historique prolonge

C’est une nouvelle réjouissante pour le promu, déjà en temps normaux, encore plus dans ce contexte qui pousse à l’inverse, les sponsors à faire machine arrière. Le RC Lens a officialisé ce mercredi l’extension de son partenariat avec le groupe Lempereur centré sur le secteur automobile, dans le nord du pays. Depuis trente ans il est un collaborateur du club sarthois, et il le restera au moins deux ans de plus avec le retour en Ligue 1.

Le RC Lens renouvelle un sponsor fidèle de 30 ans

« Nous traversons une crise sans précédent particulièrement dans l’automobile. La tentation de se retirer aurait pu être forte », explique le président du groupe éponyme, Jean-Paul Lempereur, sur le site officiel du Racing. « Jamais je ne m’étais imaginé pouvoir maintenir notre présence sur le maillot en Ligue 1 et cela me rapproche encore plus de la grande famille des Sang et Or avec un sentiment d’appartenance encore plus fort », détaille-il par ailleurs.

#partenaire 🤝

C’est avec joie que le Racing Club de Lens prolonge l’aventure avec son partenaire historique le Groupe Lempereur.

2⃣ saisons supplémentaires pour notamment une visibilité sur les maillots “domicile“ et “extérieur“ !

📝 https://t.co/ttV7HR4qCi#rclens pic.twitter.com/z9Vx4N9Fh8 — Racing club de Lens (@RCLens) June 3, 2020

Le logo sur l’épaule gauche du maillot des joueurs sarthois

Le groupe Lempereur est présent sur le maillot des joueurs de l’effectif professionnel, au niveau de l’épaule gauche, à domicile et à l’extérieur. La marque bénéficie également de visibilité sur la panneautique Led au stade et de deux espace, à l’extérieur et l’intérieur, pour servir de « showroom » les soirs de matches. Quand le public sera autorisé à fréquenter à nouveau les enceintes sportives.