RC Strasbourg et Adidas révèlent les maillots extérieur et third 2022-2023

Le RC Strasbourg jouera en blanc à l’extérieur et portera un maillot third foncé.

Dans la série, les maillots de la Ligue 1 officiellement révélés, ce dimanche le RC Strasbourg et son équipementier, Adidas, lancent les deux dernières pièces de la collection de la saison 2022-2023, que sont le maillot extérieur et le third, des hommes de Julien Stephan. Cette sortie se fait plus de dux mois après le lancement de la tunique principale, en bleu, prévue pour l’exercice du Racing.

2 mois après le domicile, le RC Strasbourg révèle son maillot extérieur et third 2022-2023

Ce sont donc non pas un, mais deux jeux de maillots que le club alsacien partage, ce dimanche. Le premier, qu’est le modèle « away », est blanc pour couleur principale. Il s’accompagne de bleu en secondaire, présent sur les épaules et en fines lignes verticales, sur le devant. Le dos est uni sur le haut, avec les mêmes rayures bleues, en bas, sous le sponsor Boulanger.

Du blanc en dominante à l’extérieur et un modèle third foncé de noir sur du bleu

Le third est plus foncé, en alternance de noir et de bleu sur la face avant, quand le dos est uni en noir. Sur ce modèle third, les sponsors sont imprimés en blanc, de l’équipementier au logo du club, en passant par le bookmaker au centre, ou les commanditaires, dans le dos. Les trois bandes iconiques d’Adidas sont placées le long des épaules, jusqu’aux manches, et proposée en bleu plus clair, pour les mettre en avant.