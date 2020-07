RC Strasbourg : Un nouveau sponsor pour 3 ans, sur le maillot du Racing

Le maillot se fait attendre au Racing Club de Strasbourg. C’est l’un des rares en Ligue 1 à ne pas encore avoir dévoilé de tenue officielle de la saison 202-21, il y a peut-être une raison à cela, que le club explique ce jeudi en dévoilant la signature d’un nouveau partenaire sur la face avant de la tunique des joueurs. Exit Es, le fournisseur de gaz et d’électricité, place à Winamax.

Un nouveau sponsor maillot pour le RC Strasbourg Alsace

Montpellier ne sera donc plus le seul club à représenter un opérateur de jeux d’argent en ligne. Les Héraultais ont Pasinobet, les Alsaciens porteront la marque du spécialiste du poker et du paris sportif en ligne. Le partenariat est scellé pour trois ans, tel que l’indique le RC Strasbourg Alsace, dans son communiqué. Outre d’occuper l’espace principal sur le maillot, le nouveau sponsor animera des opérations avec la communauté des fans du club, et bénéficiera d’espace promotionnels sur les supports de communication et les réseaux sociaux.

Un contrat signé pour les trois prochaines saisons

« C’est un partenariat d’envergure que nous signons avec Winamax et une grande fierté d’aboutir avec le site de référence sur le poker et les paris sportifs en France, s’est félicité Mark Keller, le président de Strasbourg. La finalisation de ce partenariat illustre bien l’évolution de notre écosystème et répond à nos enjeux de présence et d’engagement sur le digital. » Le montant du contrat n’est pas communiqué, il était précédemment proche du demi-million d’euros bruts annuels.