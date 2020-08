RC Strasbourg x adidas : le maillot 2020-21 domicile est sorti [OFFICIEL]

Il n’en reste plus beaucoup en Ligue 1, qui n’ont pas encore été révélés. Le RC Strasbourg comptait parmi les clubs où le secret était encore gardé, le voilà désormais levé ce mercredi par adidas qui habille les Alsaciens, avec la sortie du maillot domicile de la saison 2020-21. Le principal, sur fond de bleu foncé, en léger dégradé sur du plus clair. Avec du blanc pour marquer les sponsors et les trois bandes de l’équipementier, à l’exception de ES imprimé dans ses couleurs, en tant que sponsor premium.

Le RC Strasbourg dévoile ses maillots adidas pour la saison 2020-21

Rappelons à propos de commanditaires, que cette saison le RC Strasbourg portera la marque d’un opérateur de jeux d’argent en ligne, sur sa tenue à l’extérieur. A domicile, le style est épuré. A part la face avant, excluant les manches et les côtés, tout le reste est sinon en bleu foncé uni. Ce maillot domicile 2020-21 d’adidas pour Strasbourg est disponible à la vente, au prix de 85 euros le modèle homme, ou femme.