Roland-Garros 2021 : BNP Paribas régale les jeunes pendant le tournoi

BNP Paribas déploie un large dispositif pour les jeunes, pendant Roland-Garros 2021.

Des entrées offertes ou des billets à prix réduit, des licences gratuites pour soutenir la reprise du tennis, des fans reçus sur le court Suzanne-Lenglen, pour voir le film « Cinquième set » en avant première et des personnalités présentes à la rencontre d’étudiants : voilà le résumé succinct de la quinzaine de Roland-Garros 2021, du côté de BNP Paribas, le « parrain officiel » du tournoi.

1000 billets et 5000 licences gratuites

A destination des 16-25 ans, 1000 billets vont être distribués à des jeunes issus d’écoles et d’associations soutenues par BNP Paribas, et de clubs de tennis, avec l’accompagnement de la FFT. Et à d’autres pratiquants de tennis, 5000 licences seront données à la prochaine rentée sportive de la saison 2021-22, au choix de la Fédération.

Un tournoi de Roland-Garros 2021 sous le signe de la jeunesse

Enfin, six personnalités d’horizons diverses – Laure Manaudou (natation), Fauve

Hautot (danse), Estelle Denis (journalisme), Richard Orlinski (arts), Juan Arbelaez (cuisine) et Arnaud Ducret (cinéma) -, viendront passer une journée Porte d’Auteuil, à la rencontre d’étudiants d’écoles de leur choix, pour un moment de partage et d’expérience unique.