Rugby – Umbro va habiller le XV de la Rose : les détails du contrat

Comme la France avec Le Coq Sportif, l’équipe d’Angleterre de rugby va porter les maillots d’une marque nationale. Bien que celle-ci soit désormais sous pavillon américain, c’est à Wilmslow qu’est né Umbro, le prochain équipementier du XV de la Rose, à compter du mois de septembre 2020. L’information a été officialisée par la Fédération anglaise de rugby qui évoque un partenariat de quatre ans.

En septembre et pour 4 ans, l’Angleterre du rugby portera Umbro

Cela fait écho aux révélations du Daily Mail d’après lequel, le contrat est estimé à 20 millions de livres (22,8 M€) au cumul. Plus ou moins selon les résultats sportifs et les performances du merchandising. A 5,7 millions d’euros par saison, c’est plus du double que le précédent contrat passé avec la marque néo-zélandaise, Canterbury. En contrepartie, Umbro habillera toutes les équipes fanions : les hommes et les femmes du XV et celles et ceux du rugby à 7. Seront fournis les tenues des matches et celles des entraînements et une collection à destination des fans sera produite, chaque saison.

From 1 September 2020 @umbro will become our Official Technical Kit Partner after signing a new four-year partnership. Read more below. — England Rugby (at 🏠) (@EnglandRugby) May 5, 2020

Une marque d’origine anglaise pour habiller le XV de la Rose

« Umbro a un riche héritage à destinations des sports anglais et partage nos valeurs, en matière de haute performance et d’innovation », se félicite le directeur commercial de la fédération, Simon Massie-Taylor. Le premier maillot de cette collaboration nouvelle sera dévoilé plus tard dans l’année. « La première fois que l’équipe d’Angleterre de rugby sortira sur le terrain, en arborant le logo aux deux diamants, ce sera pour nous un moment de fierté, en tant que marque anglaise », se languit pour sa part le directeur général de la marque, Anthony Little cité dans un communiqué.