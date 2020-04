Sadio Mané explique pourquoi il a plaqué Nike pour New Balance

On sait désormais pourquoi Sadio Mané a quitté Nike son ancien équipementier, pour rejoindre celui de son club Liverpool, New Balance, voilà près de deux ans. Outre l’intérêt financier pour l’ailier des Reds, c’est d’abord une question d’habitude et de confort, tel qu’il l’a confié dans un live chat diffusé sur les réseaux sociaux.

Nike et adidas imposent leurs choix à l’ailier de Liverpool

Il explique que chez Nike le choix des crampons à porter lui était imposé. Ambassadeur qu’il était de la gamme Vapor. « C’est la même chose chez adidas », précise-t-il à ce sujet. « A chaque sortie d’un nouveau produit, on te force à jouer avec. Et je n’aime pas changer tout le temps de crampons », dit le joueur africain de l’année 2019. Alors que New Balance n’impose rien, lui laissant la liberté de choisir ses modèles, « même quand il y a de nouvelles sorties ». « Je décide tout, c’est moi le chef », s’amuse le joueur de 27 ans.

Sadio Mané pourrait rester chez New Balance en dépit du changement chez les Reds

Ces révélations tendent aussi à exclure un retour de Mané chez Nike ou son départ pour adidas, à l’heure où son avenir avec New Balance est justement remis en question, par la fin (anticipé) de la collaboration de Liverpool, avec la marque de Boston. A compter de la saison prochaine, c’est Nike qui habillera les champions d’Europe en titre. Sadio Mané et peut-être avec lui son coach Jürgen Klopp lui aussi sous contrat devraient, eux, poursuivre leur collaboration.