SCO Angers – Kappa dévoile les maillots domicile et extérieur 2020-21 [OFFICIEL]

C’est la septième collection de Kappa pour le SCO Angers et la première dévoilée, cette saison 2020-21 par l’équipementier italien. Lequel sera majoritaire (avec adidas) sur les pelouses de la Ligue 1, avec Monaco, Metz et Lorient. Dévoilés ce mercredi après-midi, les maillots domicile et extérieur que les joueurs de Stéphane Moulin porteront sur les pelouses du championnat de France de football élite.

7e édition des maillots Kappa pour le SCO Angers

Sur le modèle « home », les bandes noires et blanches sont, pour la première fois sous l’ère Kappa, présentent partout, notamment au niveau des manches. Du dorée s’ajoute en troisième couleur, notamment sur le logo de l’équipementier. Dans le dos, au niveau du col est inscrite la référence : #LAFORCEDUSCO. Elle l’est aussi sur le maillot extérieur. Le style diffère, le blanc est ici la couleur dominante. « Les manches et les épaules dévoilent un motif inspiré de la résille du centre d’entrainement de La Baumette », explique Kappa dans sa présentation.

Noir et blanc dominent la saison 2020-21

Le SCO Angers aura deux sponsors la saison prochaine, les mêmes que la précédente, à savoir l’historique Sacania sur les tuniques à domicile et Le Gaulois sur les modèles « away ». Ni la date de commercialisation, ni le prix n’ont été présentement communiqués.