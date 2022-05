AS Monaco : Un partenaire premium prolonge jusqu’en 2025

David Ozararat pour Vbet et Oleg Petrov, pour l’AS Monaco, ont prolongé le partenariat qui les unit.

C’est une affaire qui roule, entre les deux parties. Ou plutôt devrait-on ici dire que chacun a misé sur le bon client, puisque le contrat qui associe l’AS Monaco à Vbet, vient d’être prolongé, ce mardi. Entamé en 2020, sous la forme d’un partenariat premium, offrant au bookmaker le droit d’afficher son logo sur le short des joueurs, le contrat est désormais étendu jusqu’en 2025.

Vbet prolonge trois ans de plus avec l’AS Monaco

« Nous sommes ravis de prolonger notre aventure avec Vbet et de l’inscrire dans la durée, réagit le président de l’ASM, Oleg Petrov. Le renouvellement de ce partenariat traduit la bonne dynamique et la confiance qui existent entre nos deux entités. Tout comme l’AS Monaco, VBET est une marque ambitieuse et animée par un fort esprit d’innovation, qui ne cesse de se développer sur un marché pourtant ultra concurrentiel. Il était donc naturel de poursuivre cette collaboration afin de continuer à nous accompagner mutuellement dans l’atteinte de nos objectifs respectifs. »

L’Objectif de gagner des parts de marché

L’objectif de Vbet, avec ce partenariat, est de permettre à la marque lancée en 2019 (nous y étions pour l’occasion, à Londres, à l’Emirates Stadium), de gagner des parts de marchés dans le monde des opérateurs du jeu en ligne, en France.