ASSE : + de 600 maillots vendus, Hummel dévoile les chiffres de son lancement avec les Verts

Hummel se félicite du lancement de son partenariat avec l’ASSE.

Malgré le contexte, moins favorable à la marque danoise, avec une ASSE reléguée en Ligue 2, l’engouement pour les maillots du club stéphanois demeure intact. Mieux, l’effet de curiosité pour le nouvel équipementier, en remplacement du Coq Sportif, fonctionne à plein, d’après les premiers chiffres communiqués par le partenaire des Stéphanois.

Hummel se félicite du succès du lancement des maillots de l’ASSE

En un week-end suivant la révélation des premiers maillots de l’association, il s’est vendu plus de 600 pièces sur le seul store officiel, du vendredi soir, au samedi. C’est « 50% de ventes en plus du maillot de l’ASSE », qu’avec le commanditaire précédent. Hummel se félicite d’une proportion plutôt équitable entre les deux modèles, en vert pour le domicile et blanc pour les rencontres à l’extérieur : 60% d’achats du premier et 40% l’autre, quand précédemment, 90% des ventes à l’ouverture de l’espace officiel, sous le précédent équipementier, concernaient le maillot domicile.

Nouvel équipementier des Verts depuis le 1er juillet et jusqu’en 2027

Officialisé mi-juin, Hummel est depuis le 1er juillet, le nouvel équipementier et sponsor premium de l’AS Saint-Etienne. Pour les cinq prochaines saisons, la marque née au Danemark va habiller toutes les équipes du club, les hommes, les femmes, l’académie de foot fauteuil et bien évidemment les supporters pour lesquels elle prévoit de créer des gammes de produits dérivés à leur attention.