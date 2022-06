ASSE : Le Coq Sportif c’est fini, le nouvel équipementier est officiel

Hummel est le nouvel équipementier de l’ASSE.

Nous le savions pour ce qui concerne Le Coq sportif, puisque nous vous l’avions révélé avant l’annonce, que la marque française aller céder le maillot de l’ASSE, à la fin de l’exercice 2021-2022. C’est une marque danoise qui va prendre le relai, puisque les Verts officialisent, ce jeudi, le partenariat noué avec le groupe Hummel.

Hummel nouveau sponsor de l’ASSE pour cinq ans

« Avec dix titres de Ligue 1 à son actif, Saint-Étienne est un des clubs historiques du football français, et nous sommes incroyablement fiers d’annoncer ce nouveau partenariat et d’étendre notre présence dans le football européen », se félicite le PDG de l’équipementier, par communiqué. Hummel va habiller les équipes masculines, féminines, l’académie et foot fauteuil de l’AS Saint-Etienne, et proposera des gammes dédiées aux supporters du club.

L’accord est signé pour cinq ans, il débutera à partir de ce 1er juillet qui arrive. C’est le seul club du foot professionnel français qu’équipe la marque.