ASSE : Un partenaire historique sur les shorts prolonge de 3 ans

L’ASSE et le groupe Desjoyaux Piscines vont poursuivre leur collaboration.

Le département sponsoring de l’ASSE ne chôme pas, en ce commencement de la saison 2022-2023. Après avoir annoncé un nouvel équipementier et un autre sponsor ventral majeur, le club stéphanois s’échine à prolonger l’existant. Ce jour, c’est le groupe Desjoyaux qui étend son partenariat, en signant trois ans de plus, jusqu’en 2025.

Desjoyaux Piscines prolonge trois ans avec l’ASSE

Marque locale, née et basée dans le Forez, le spécialiste des piscines va conserver l’espace de visibilité à l’arrière du short des joueurs de Laurent Battles. « De mes débuts dans les années 60 et dans les équipes de jeunes, jusqu’à aujourd’hui, c’est 60 ans de fidélité sans faille avec l’ASSE ! C’est une longue histoire d’amour. Les Piscines Desjoyaux ont définitivement le Cœur-Vert et j’en suis fier« , déclare par communiqué le PDG du commanditaire, Jean-Louis Desjoyaux. Le nom de ce dernier a notamment circulé pour le rachat du club stéphanois, que l’intéressé a depuis démenti.

Toujours présent au dos des shorts des joueurs

Sponsor de l’ASSE quasiment depuis le début de ce siècle, Desjoyaux Piscines a occupé l’espace avant des shorts pendant quelques saisons avant de glisser à l’arrière. Le groupe bénéficiera également avec l’extension signée, de visibilité sur les supports de communication du club et de la panneautique à Geoffroy-Guichard ainsi qu’au centre d’entraînement, en plus de programmes d’hospitalités.