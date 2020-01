Chelsea signe « Three » comme nouveau sponsor maillot à 142,5 M€

Dites trois. Ou plutôt « three » dans sa version anglaise, comme le groupe des télécommunications britannique, officialisé ce vendredi comme le nouveau sponsor maillot des Blues de Chelsea. « Trois est depuis longtemps un chiffre magique pour les fans de football dans le monde, avec les trois points pour récompenses sur le terrain », écrit le club londonien dans ce communiqué.

Three remplace Yokohama sur le maillot de Chelsea

Trois, c’est aussi le nombre d’années signées entre les deux parties (plus option pour prolonger). A compter de la saison prochaine « Three » remplacera Yokohama, à l’avant du maillot des Blues (garçons, filles et espoirs) ; l’entreprise spécialiste des pneumatiques restera un sponsor du club, à une échelle moindre. Ce nouveau partenariat selon les indiscrétions anglaises rapportera près de 40 millions de livres chaque saison à Chelsea. Soit 142,5 millions d’euros, plus ou moins, au cumul des trois saisons contractuelles.

Stamford Bridge passera à la 5G dès la saison prochaine

« L’accord est important pour Chelsea sur le deal financier », indique le club, estimé proche sinon légèrement inférieur aux 45 millions de livres payées précédemment par Yokohama. Par contre, son nouveau commanditaire promet aux fans de Stamford Bridge, de passer à la 5G dans le stade, dès la saison prochaine.