Cofidis prolonge 4 ans, augmente son budget et lance sa team féminine

On verra encore les vélos et les maillots du team Cofidis sur les routes du World Tour.

La belle histoire de Cofidis et du cyclisme va se poursuivre. Thierry Vittu, en charge de la partie sportive de l’organisme spécialiste du crédit a confirmé ce jeudi, la prolongation de quatre ans, soit jusqu’en 2025, l’engagement de la marque dans le monde du vélo professionnel. Une extension nourrit d’ambitions puisque le budget de l’équipe masculine, va passer de 11,5 à 13 millions d’euros, et ainsi la situer proche du top 10 mondial.

Cofidis poursuit l’engagement jusqu’en 2025

Présent dans le cyclisme depuis 1996 et depuis 99, en handisport avec un pôle dédié, Cofidis ajoute pour l’avenir, une équipe féminine inscrite en Continental (la 2e division). Elle bénéficiera d’un budget d’un million d’euros pour ses débuts et son développement. « Notre sponsoring sportif reflète l’image du groupe et s’attache ainsi à faire la part belle à la diversité et à la parité », indique à cet effet Thierry Vittu, dans le communiqué de Cofidis.

Une équipe féminine rejoint les sections masculines et handisport

Une dizaine de coureures vont intégrer le team et les filles profiteront du savoir faire des garçons, car des synergies sont prévues de même que des stages et mises au vert communs.