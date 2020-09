Comment Burger King a fait du Stevenage FC un club star sur FIFA

Modeste club de quatrième division anglaise, méconnu du grand public, le Stevenage FC s’est retrouvé, en 2019, au cœur d’une vaste opération marketing menée par Burger King. Après être devenue son sponsor maillot au commencement de la saison 2019-20 (pour deux ans), l’enseigne américaine a fait de cette petite équipe l’une des plus populaires et pratiquées dans l’univers du jeu de foot, FIFA. Et, ce avec le Stevenage Challenge, dont le but était de gagner des sandwichs et autre produits du géant du fast food, en montrant ses exploits sur FIFA (avec l’équipe de Stevenage), sur les réseaux sociaux.

Un coup de génie marketing pour Burger King grâce à FIFA

Le défi a très vite conquis les joueurs de FIFA. L’engouement des fans a même dépassé les attentes de Burger King et du Stevenage FC, puisque selon les chiffres officiels communiqués, 25 000 buts ont été partagés sur les réseaux. Le club est alors devenu celui le plus joué sur FIFA par les vidéastes de la plateforme Twitch, qui y ont intégré toutes les stars du ballon rond dans leurs modes carrières. Une belle publicité pour la chaîne de fast-foods, qui affiche son logo au milieu de son maillot, dans la vraie vie comme sur le titre.

Le club de Stevenage FC devenu star sur FIFA, mais pas seulement

Pour le Stevenage FC, les retombées ne s’arrêtent pas non plus au virtuel. Suite à cette opération, le petit poucet anglais a vendu, pour la première fois de son histoire, tous ses maillots, au point de finir en rupture de stock. Peu étonnant au vu de l’étendue du coup de communication : la campagne a été lancée dans 10 pays dans le monde dont les Etats-Unis, la Chine et la France. Le club, qui attire environ 2700 fans par match dans leur Lamex Stadium, est devenu mondialement connu en seulement un an. On ne sait pas encore si l’accord de parrainage sera reconduit, au-delà de cette saison.