Daniil Medvedev signe six ans de plus avec Lacoste

L’essai fut concluant. Assez pour que, un peu plus d’un an après la signature d’un partenariat, en 2019, Lacoste et Daniil Medvedev décident de poursuivre l’aventure ensemble, six ans de plus jusqu’en 2026. Le Russe était encore une promesse à éclore, sa récente victoire à Bercy, au Rolex Paris Masters, prouve qu’il a franchi du chemin.

Daniil Medvedev et Lacoste unis jusqu’en 2026

Pour la marque au crocodile, le nouveau numéro quatre mondial « représente l’audace de cette jeune génération talentueuse qui s’installe désormais régulièrement dans le dernier carré des plus grands tournois de la saison. » « Et dans le sillage du fondateur de la marque puis plus récemment d’un Novak Djokovic, c’est cette élégance de jeu et d’esprit que Lacoste souhaite véhiculer à travers le prolongement de ce contrat », poursuit le communiqué de l’annonce.

Djokovic et le Russe pour ambassadeur de la marque à Londres

Lacoste compte en effet le numéro un mondial, Novak Djokovic, comme autre ambassadeur du tennis, actuellement présent à Londres, pour disputer le Masters, dernier rendez-vous de la saison, réservé aux huit meilleurs joueurs mondiaux.