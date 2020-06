David Goffin signe pour Volvo et reçoit une nouvelle voiture

De l’intérêt pour un sportif de s’unir à une marque automobile, David Goffin le comprend, maintenant qu’il est un nouvel ambassadeur du constructeur Volvo. Le Belge, n°10 mondial de tennis, rejoint son camarade Steve Darcis dans le pool des ambassadeurs de la marque au BeneLux. Pour célébrer l’association du joueur et de son partenaire, la marque suédoise a fourni à David Goffin, un véhicule de sa gamme, pour qu’il en fasse à la fois usage et sa promotion au plus grand nombre.

David Goffin va désormais rouler en XC60

Premier modèle proposé : un XC60, de la catégorie SUV, la plus demandée du moment. Volvo véhiculera le joueur, pour ses déplacements nationaux, en Belgique, autant qu’à l’étranger. Le groupe affichera également son logo, sur la manche des maillots que Goffin portera tout au long de la saison, sur le circuit du tennis mondial. « Je suis heureux d’associer mon image à une marque comme Volvo Cars », dit David Goffin dans le communiqué d’annonce. Le groupe Volvo indique pour sa pat que la démarche a été impulsée par le tennisman et son entourage.

#Volvo Cars wordt officiële sponsor van David Goffin en drukt stempel verder door op tenniswereld https://t.co/LqMhJOwYO3 pic.twitter.com/FHzRK3ZnM0 — Manuel De Bolle (@digitalmanu) June 19, 2020

La Belgique un territoire qui compte pour Volvo

« Lorsque le camp de Goffin nous a contacté, c’était une opportunité à ne pas manquer. Nous suivons David et son entourage depuis plusieurs années. Nous sommes très fiers et honorés de le soutenir dans ses prochains défis sportifs. » Volvo est une marque implantée en Belgique, avec l’usine de Gand pour produire près de 1000 pièces quotidiennes, grâce à une main d’oeuvre de 6500 salariés.