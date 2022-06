ESTAC : Après les Girondins, Winamax nouveau sponsor majeur de l’ESTAC

Winamax est le nouveau sponsor majeur de l’ESTAC.

Le groupe Winamax (re)devient le sponsor majeur sur tous les maillots d’un même club. Il l’est déjà avec le RC Strasbourg, sur les tuniques à l’extérieur. Il l’était surtout, la saison dernière, associé aux Girondins de Bordeaux, pendant neuf mois de la saison. Avant que le club des Marines ne rompe l’accord, vexé par les saillies du bookmaker, sur les réseaux sociaux.

Ecarté par les Girondins, Winamax devient sponsor majeur de l’ESTAC

Winamax rejoint donc, ce jeudi, l’ESTAC Troyes, qui avait annoncé plus tôt dans la journée, la fin de la collaboration avec « Maisons Babeau Seguin », précédemment à l’avant des tuniques des joueurs de Bruno Irles. A compter de cette saison 2022-2023, les Troyens porteront donc le W de l’opérateur français du jeu en ligne. « Nous sommes très heureux de nous associer à Winamax, qui est l’un des leaders dans son domaine en France, mais aussi un acteur majeur sur la scène européenne. Ce partenariat affirme les ambitions de développement de l’ESTAC et vient souligner l’attractivité du territoire aubois, se félicite le président de l’ESTAC, Aymeric Magne, par communiqué. Nous sommes fiers de pouvoir continuer à développer les attraits de notre région à travers ce partenariat. Nous allons travailler conjointement sur des projets originaux afin de proposer des expériences uniques à nos supporters. »

Un partenariat signé pour les deux prochaines saisons

Et ce dernier de poursuivre : « Il existe une réelle volonté de créativité et d’innovation entre les deux parties, à l’image de ce lancement exclusif en France, dans le Métaverse (Roblox). Ces nouveaux maillots Le Coq Sportif conjuguent qualité et savoir-faire au service de la performance. Nous sommes par ailleurs très fiers d’ajouter à ces tuniques l’hybridation des tenues avec leurs jumeaux NFTs. Nous avons à cœur de marier les expériences entre le Métaverse et le monde réel où nos supporters pourront arborer fièrement les couleurs du club. » Le partenariat de Winamax avec l’ESTAC est signé pour deux ans, il s’est négocié avec l’agence Sportfive.