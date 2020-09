Ronald Koeman n’aurait pas pu rêver mieux comme démarrage à la tête du FC Barcelone, que la victoire 4 buts à 0, arrachée à Villareal, ce dimanche. Le principal artisan de cette performance n’est autre que le jeune Ansu Fati, auteur d’un doublé. Pourtant méritant, l’attaquant de 17 ans a vu le titre d’homme du match lui échapper, pour une raison surprenante.

Il n’y a pourtant pas de limite d’âge pour l’être. En revanche, il y en a une pour consommer de l’alcool, et c’est la raison pour laquelle Ansu Fati n’a pas été récompensé, après sa prestation face à Villarreal. En Liga, le prix qui honore le meilleur joueur d’une soirée est sponsorisé par une marque de bière : Budweiser. A seulement 17 ans, la pépite du Barça n’est donc pas éligible au trophée, puisque étant mineur.

Pur produit de la Masia, Ansu Fati aura l’occasion de collectionner les prix avec le FC Barcelone, qui a sécurisé son avenir avec une clause libératoire conséquente. Alors qu’il sera majeur au 31 octobre prochain, le temps et le talent ne lui manquent pas.

