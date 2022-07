Insolite/Tour de France 2022 : Une distinction pour la lanterne rouge du Tour

Le groupe lastminute.com récompensera, s’il le souhaite, le dernier du Tour de France 2022.

Parce qu’il n’y en a toujours que pour le premier et parce qu’ici, le sponsor porte bien son nom – « last minute » (dernière minute) -, une fois n’est pas coutume, le dernier au classement du Tour de France 2022, sera mis à l’honneur, le 24 juillet, au jour de la dernière étape, vers les Champs-Elysées. Faudra-t-il quand même que l’intéressé et son équipe l’acceptent, car la dernière place, aucun des 176 coureurs au départ y pense.

Le dernier à l’honneur sur ce Tour de France 2022

L’initiative est toutefois originale et change des habitudes. Elle est celle du groupe Lastminute.com, devenu un commanditaire de la Grande boucle, au mois de mars dernier. L’agence de voyage en ligne veut offrir à la lanterne rouge, un voyage bien mérité après tous les efforts endurés (la saison dernière, le dernier a passé plus de 5h de plus sur le vélo, que le vainqueur du général), ainsi qu’un chèque à l’association « L’Envol » (au service des enfants malades, dans le monde entier), dont le montant sera défini par l’écart des deux extrêmes au classement.

Une « récompense décalée » au bénéfice de la lanterne rouge et d’une association

« Lastminute.com souhaitait mettre à l’honneur la lanterne rouge du Tour de France. Évènement incontournable du calendrier sportif annuel, il nous tient à cœur de rappeler que chacun des cyclistes qui passe la ligne d’arrivée des Champs-Elysées a été confronté à la difficulté du Tour de France, détaille le patron de la marque sponsor, Fabio Cannavale. Cette récompense, décalée, célèbre à la fois la résilience d’un sportif face aux obstacles et celle des enfants malades qui, grâce à la fondation lastminute et à la lanterne rouge, peuvent participer à un programme célébrant leur force, les aidant à prendre confiance en eux et à s’offrir des moments de bonheur et de joie lors d’un séjour de vacances avec leurs familles. »

Le groupe lastminute.com est l’un des treize partenaires officiels de ce Tour de France 2022, parti ce 1er juillet depuis Copenhague au Danemark, en direction de Paris, pour une arrivée fixée le 24 juillet.