Konami devient naming du Napoli

Konami devient partenaire du Napoli et même le naming de son centre d’entraînement.

C’est une angoisse croissante chez les supporters du sport, car le phénomène gagne en importance, étant générateur de revenus. De plus en plus de clubs, notamment du foot, cèdent au naming, que ce soit pour le stade ou pour d’autres infrastructures, type centre d’entraînement. Avec parfois des associations douteuses. Moins ici, avec Konami, l’éditeur japonais de jeux sur console, derrière le titre PES et ses dérivés, qui vient de signer avec le Napoli un partenariat, large de sens.

Konami signe les droits du Napoli à partir de 2022-23

D’abord Konami obtient avec le club de Serie A, l’exploitation complète et exclusive des droits de licence, mais seulement à partir de la saison 2022-23. Cela signifie que le SSC Naples ne sera dans le futur disponible, que sur PES et non plus les autres, comme FIFA pour principal titre concurrent. Déjà la saison 2021-22 prochaine ouvrira à Konami « de nombreux droits marketing », écrit le communiqué.

Un naming pour le « SSC Napoli Konami Training Center »

Par ailleurs, Konami va devenir, à compter de ce 1er juillet 2021, le partenaire du centre d’entraînement. Lequel portera alors le nom de « SSC Napoli Konami Training Center » et il proposera à ceux qui le pénètrent, un espace dédié au gaming. « Ce partenariat est une nouvelle étape vers l’internationalisation de la marque Napoli, sur laquelle le club travaille ces dernières années », se félicite le responsable du développement à l’international du Napoli, Serena Salvione.