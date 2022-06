La team BNP Paribas grossit et se renforce avec Justine Hénin

Justine Hénin a rejoint Jo-Wilfried Tsonga, parmi les parrains et marraines des équipes de la BNP Paribas.

Ils étaient vingt au commencement du projet, en 2018, quatre ans plus tard, il sont 150 ans, les jeunes talents qui composent la team BNP Paribas. Si nombreux qu’ils s’articulent désormais en sept équipes distinctes, sur 6 pays, toutes dirigées par des marraines et des parrains de renom. On connaissait déjà John McEnroe pour les Etats-Unis, Tathiana Garbin pour la team Italie et Jo-Wilfried Tsonga, en parrain de la France, viennent s’y ajouter, la championne belge, Justine Hénin et l’ex-numéro six mondial et capitaine de l’équipe nationale de Pologne, Mariusz Fyrstenberg.

150 jeunes et talent et désormais 7 team BNP Paribas

L’objectif du programme est d’aider plusieurs jeunes, garçons et filles, du tennis et du tennis fauteuil, à rejoindre l’élite avec le concours d’un sponsor majeur de la discipline. « On est très heureux que la Belgique puisse faire partie du programme, se félicite Justine Hénin, par communiqué. C’est une chance énorme de pouvoir soutenir davantage certains joueurs. Ce sont des aides vraiment précieuses, on va essayer d’honorer cette confiance le mieux possible ».

Des points chez les pros qui rapportent au collectif

Pour aller encore plus loin dans le programme, BNP Paribas s’engage désormais à ce que chaque point marqué par l’un de ses poulains sur le circuit professionnel, un euro soit reversé au financement d’opérations solidaires et d’inclusion, chez les plus jeunes. Elsa Jacquemot ou la révélation Diane Parry y ont notamment contribué, sur ce Roland-Garros.