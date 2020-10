Le Team EDF recrute 15 athlètes olympiques de plus

Partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et auprès de quatre Fédérations françaises (Handisport, Natation, Canoë-kayak et Football), le groupe EDF a toujours fait du sport pour tous un de ses principaux domaines d’actions. La Team EDF, crée en 2009, en est la preuve : le collectif d’athlètes engagés, représentant les valeurs et les engagements environnementaux et sociétaux de l’énergéticien français, s’est largement agrandi, passant de 13 à 28 champions.

Le Team EDF se veut mixte, inclusif et divers

Composé, depuis l’arrivée de ces 15 nouveaux athlètes, de 13 femmes et 15 hommes, parmi lesquels 12 champions handisport et 16 valides, le Team EDF incarne un collectif exemplaire, correspondant aux valeurs du sport et de l’entreprise. Dans son but de contribuer à l’accélération de la transition écologique dans le sport, le groupe de sportifs reconnus, vecteur de mixité, d’inclusion et de diversité, s’engage sur plusieurs années à mobiliser les énergies positives du sport au service de grandes causes sociales et environnementales.

Un collectif porteur d’un message fort, mais aussi de résultats sportifs

Avec, à son compte, un total de 41 médailles Olympiques et Paralympiques, et 40 titres de Champion du Monde, ce collectif s’inscrit au meilleur niveau du sport français. Une image renforcée par la récente arrivée d’athlètes comme Florent Manaudou, médaillé d’or au 50m nage libre des JO de Londres, Perrine Lafont, championne olympique de ski de bosses ou encore Pauline Ferrand-Prevot, championne d’Europe de VTT. Ces illustres stars françaises rejoignent notamment Arnaud Assoumani, champion paralympique de saut en longueur, ou encore Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique d’athlétisme.