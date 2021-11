Ligue 1 : Vincent Labrune réagit à la prolongation du contrat avec Uber Eats

La prolongation du contrat de la LFP avec Uber Eats est officielle pour la Ligue 1. Elle s’étend désormais à la eLigue 1.

Annoncée hier, en premier par le groupe RMC, l’officialisation de la prolongation du contrat signé entre la Ligue de football professionnel (LFP) et la marque Uber Eats ; cette dernière restant le naming associé au championnat de France de Ligue 1, pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024. En plus, elle devient le partenaire titre du championnat eLigue 1, à compter de la saison prochain.

Uber Eats prolonge deux ans et s’associe à la eLigue 1

Dans un communiqué publié ce mercredi par la LFP, son président Vincent Labrune réagit : « Nous sommes très heureux de poursuivre notre association avec Uber Eats et de voir une grande marque mondiale renouveler sa confiance à un haut niveau avec la LFP et les clubs français. Le ballon d’essai de 2020 est aujourd’hui transformé ce qui démontre l’attractivité de notre compétition, ainsi que son impact en termes d’audience et de visibilité sur l’ensemble de nos territoires. Ce renforcement de notre partenariat avec Uber Eats confirme le sérieux des partenaires majeurs de la LFP, qui croient au potentiel du championnat et souhaitent s’inscrire avec nous dans son développement futur. »

Vincent Labrune se félicite de cette prolongation

Et l’ancien cacique de l’Olympique de Marseille de poursuivre : « Cet accord majeur conforte également le nouvel élan que connaît la Ligue 1 Uber Eats cette saison avec la présence de grandes stars françaises et internationales (joueurs et entraîneurs), un spectacle offensif récurrent et une compétitivité européenne retrouvée. Le développement de notre partenariat majeur avec Uber Eats va nous permettre de poursuivre le processus ambitieux de développement de la Ligue 1 qui est le nôtre, tout en proposant de nombreuses et nouvelles activations en direction des fans du foot français. » Uber Eats est partenaire de la Ligue 1, depuis 2019 et depuis 2020 au naming du championnat.