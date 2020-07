L’OM prolonge 2 ans son sponsoring maillot avec Boulanger

Au lendemain de son premier match amical de la saison (remporté 5-1 contre Pinzgau), l’OM prolonge l’aventure de deux saisons avec son sponsor Boulanger. Le club est désormais lié jusqu’en juin 2022 avec la marque d’électroménager et multimédia. Partenaire depuis 2015, cette dernière verra son logo inscrit sur le dos du maillot olympien, comme à son habitude.

L’information est tombée ce lundi 20 juillet, via un communiqué sur le site officiel du club. Laurent Colette, directeur général de l’Olympique de Marseille, se félicite de ce renouvellement. « Boulanger est un partenaire qui, depuis des années, compte beaucoup pour l’Olympique de Marseille puisque nous partageons ensemble de nombreuses valeurs. » Même constat pour Emmanuel Deschamps, directeur général chez Boulanger France. « Boulanger est aux côtés de l’OM depuis 2015. Et plus que jamais, nous souhaitons continuer à affirmer pleinement notre soutien, notre fidélité à l’OM dans cette période difficile pour les clubs sportifs. Nous aimons le sport de haut niveau et ses valeurs. Et nous aimons la passion des fans qui entourent l’OM. »

L’Olympique de Marseille et @boulanger sont heureux d’annoncer la poursuite de l’aventure pour les 𝙙𝙚𝙪𝙭 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙝𝙖𝙞𝙣𝙚𝙨 𝙨𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣𝙨 ! Boulanger, partenaire du club depuis 2015, sera donc présent sur la tunique olympienne jusqu’en juin 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ ! — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 20, 2020

Boulanger parmi les sponsorings premium du club

On ne connait pas le montant de ce deal, mais Boulanger fait partie des partenaires premium c’est-à-dire le deuxième échelon dans la hiérarchie des sponsors de l’OM. À l’étage supérieur, on retrouve les commanditaires principaux du club : l’équipementier Puma et Uber Eats. Les partenaires commerciaux ont rapporté quelques 37,272 M€ de revenus, au club phocéen, au bilan de l’année 2019, soit plus de 30% en plus, qu’en 2018. En Ligue 1, Boulanger revendique sur sa plateforme, en plus de Marseille, des partenariats avec le LOSC, le PSG, le RC Lens et le RC Strasbourg, à des degrés d’implication et de visibilité différents.