OM – C’est quoi ce nouveau sponsor sur la manche du maillot des joueurs ?

Cela vous a probablement échappé, car il n’y a encore eu aucune communication officielle de la part du club ou de son nouveau commanditaire. On ignore donc tout des éléments contractuels, de durée de temps ou financiers. Sait-on seulement que depuis le match disputé aux Girondins de Bordeaux (0-0), le 2 février dernier à la Matmut Atlantique, les joueurs de l’OM portent un sponsor sur la manche gauche du maillot, des matches de la Ligue 1.

Un nouveau sponsor sur la manche gauche des maillots de l’OM

C’est la marque Iqoniq, qui s’inscrit comme un « partenaire premium », c’est-à-dire le deuxième niveau de l’échelle des partenaires du club phocéen, sur la même ligne que Boulanger, la Caisse d’Epargne région PACA, la FDJ, Hotels.com ou Orange. Mais alors, qu’est-ce qu’Iqoniq ? Rien qui n’est à voir avec le groupe français éponyme, spécialiste de la personnalisation de plaques funéraires. Iqoniq Group est une jeune société à responsabilité limitée, enregistrée en tant que tel par le tribunal de commerce de Monaco, depuis le début de cet hiver.

Un média social qui se veut différenciant et engageant

Sa raison social est la suivante : « La société a pour objet, en Principauté de Monaco et à l’étranger : La conception, le développement, l’animation et la commercialisation d’un média social sous forme de site internet et d’application mobile liée, à vocation de suivi d’athlètes et de personnalités et organisation issues du monde du sport et de divertissement ; Le conseil personnalisé aux athlètes et personnalités du monde du sport et du divertissement afin d’optimiser leur visibilité sur le média social susmentionné et de renforcer leur image de marque. »

Un 1er sponsor manche sur les maillots de la Ligue 1 saison 2020

Sur son site officiel, la marque s’engage à faire « évoluer l’expérience des fans », à travers sa plateforme. Elle revendique plusieurs partenariats hors du registre du football (IMG, Microsoft, KMPG ou Mediacom pour n’en citer que quelques-uns). Excepté en Coupe de France, les Phocéens n’avaient sinon aucun sponsor sur l’espace de la manche, depuis l’entame de cette saison.