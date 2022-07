OM : Un sponsor premium à l’avant des maillots prolonge de 3 ans

L’OM et Parions Sport poursuive leur collaboration.

L’Olympique de Marseille sécurise les anciens sponsors après avoir attiré le groupe Cazoo, pour majeur, à l’avant sur les maillots des joueurs d’Igor Tudor. Après Boulanger (dans le dos), prolongé quatre ans de plus, la semaine dernière, c’est la FDJ qui, ce mardi officialise le renouvellement de son contrat avec l’OM, pour les trois ans à venir, jusqu’en 2025.

3 ans de plus pour le bookmaker officiel de l’OM

Cela, pour la marque Parions Sport en ligne et point de vente, que le groupe exploite. Partenaire premium du club phocéen, Parions Sport va continuer d’afficher son logo sur les maillots de l’équipe, au niveau de l’épaule droite. En plus de bénéficier de visibilité sur les plateformes digitales et réseaux sociaux du club. « L’Olympique de Marseille est ravi de continuer l’aventure avec le groupe FDJ et ses marques de paris sportifs pour les trois saisons à venir, réagit par communiqué, le directeur général de la stratégie et du développement de l’Olympique de Marseille Pedro Iriondo. Cette prolongation vient confirmer et renforcer la relation privilégiée qui unit le groupe FDJ, notre club et nos supporteurs. Nous avons hâte de débuter cette nouvelle saison ensemble, et de continuer à activer ce partenariat, toujours axé sur des thématiques chères à nos deux entités : la sensibilisation et la prévention autour du jeu. »

Un sponsor qui vient aussi de rejoindre le rival PSG

L’OM est un bon partenaire pour la FDJ pour qui le football est le sport numéro un, de sa base de client, devant le tennis. Et l’Olympique de Marseille, une vraie locomotive. Parions Sport est aussi dernièrement devenu le partenaire premium du rival Paris Saint-Germain, sans présence sur les tenues, mais pour près de 5 millions d’euros par an. L’on ignore le coût de ce rapprochement initié avec le vice-champion de France 2022.