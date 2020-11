PSG au sommet, la pyramide des clubs sponsorisés par Nike

Depuis toujours, Nike est partenaire et équipementier d’un grand nombre de clubs de football à travers le monde. Certains plus connus que d’autres, comme le PSG, qui fait partie des contrats les plus importants de la marque. Et pour cause, il vend de plus en plus de maillots autour du globe. Le club de la capitale en aurait écoulé plus de 1,5 million en 2019, un record, faisant de lui le huitième d’Europe en la matière.

Tout va pour le mieux entre Nike et le PSG

Tel que le montre la pyramide du site FootyHeadlines, Le PSG se trouve donc au sommet de la pyramide des clubs sponsorisés par la marque à la virgule, aux côtés de grandes écuries européennes comme Liverpool, Chelsea, ou encore le FC Barcelone. La collaboration porte ses fruits entre les deux parties, à tel point qu’un contrat, le plus gros de l’histoire du club, à été signé en extension l’été dernier, garantissant aux Parisiens une somme de 75 M€ par an sur 10 ans, à laquelle s’ajoute les bonus liés aux performances en championnat, et en Ligue des Champions.

Un partenariat en constante évolution

Cette réussite s’explique largement par l’évolution de l’accord reliant Nike et le PSG. Avec de nombreuses nouvelles collections lancées en partenariat, par exemple celle des 50 ans du club, pour la plus récente, et l’extension de la coopération entre la capitale et la marque Jordan à la section féminine et à l’équipe de handball, les chiffres ne font qu’augmenter pour le bonheur de l’un, comme de l’autre..