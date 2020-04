PSG – Edinson Cavani gagne plus de 2M€ par an des sponsors

S’il est sur le podium des joueurs les mieux rémunérés de la Ligue 1 par les clubs, après Neymar et Mbappé comme lui au PSG, Edinson Cavani ne doit pas en être très loin en ce qui concerne les revenus tirés du sponsoring. El Matador gagne un peu plus de 2 millions d’euros par (2,2 M€ environ), selon les estimations de France Football à ce sujet, dans la récente enquête sur les revenus des stars du ballon rond.

L’attaquant du PSG est associé au même équipementier que son club

Cavani a pour principal partenaire son équipementier Nike. Il défend les modèles de la marque Phantom dédiée par la Virgule, aux attaquants de pointe. Il a aussi été associé à Panini et ses vignettes autocollante, et pour quelques saisons l’image de l’eau minérale Vitale. Il est depuis plus récemment, un ambassadeur du groupe Movistar. L’international uruguayen est un joueur très suivi sur les réseaux sociaux, ils sont presque 14 millions au cumul de ses pages Facebook, Twitter et Instagram.

Une saison à 22,6 M€ cumulés pour Edinson Cavani

Avec les bénéfices du sponsoring, son salaire au Paris Saint-Germain et les primes à la performance, Edinson Cavani a gagné 22,6 millions d’euros de sa saison. Peut-être sa dernière en France.