Messi Ballon d’or 2021, Adidas expose sept chèvres dans Paris !

Singulier hommage rendu par Adidas, à Lionel Messi.

Vous n’êtes pas ou plus sans comprendre la référence. Lionel Messi la supporte depuis déjà pas mal de temps et l’impression s’est encore renforcée, ce lundi soir, avec le Ballon d’or 2012 remis à l’Argentin. C’est son septième en carrière. Un record. Et une référence : la chèvre. Parce que GOAT, en Anglais, désigne l’animal, mais c’est aussi l’acronyme de « »Greatest of all time », le « plus grand de tous les temps ».

Lionel Messi Ballon d’or 2021 et GOAT du football

C’est de cela, donc, qu’a joué Adidas, dans son hommage rendu au dernier trophée de son ambassadeur premium, Lionel Messi. L’équipementier a imaginé sept chèvres, comme autant de Ballon d’or gagnés, qu’il a exposé aux yeux du plus grand nombre, sur la place du Trocadéro. Toute la journée, ce mardi, les chèvres vont circuler dans des endroits emblématiques de la capitale française et des goodies seront distribués, pour l’occasion.

Une parade des chèvres dans Paris, ce mardi

Une fois la parade achevée, les sept chèvres seront retirées et elles seront offertes à des associations caritatives, pour profiter paisiblement d’un retrait bien mérité. Jusqu’au prochain Ballon d’or de Messi ?