PSG : Un nouveau fournisseur officiel pour le PSG handball

Novatlas, nouveau fournisseur officiel du PSG handball.

Un fournisseur officiel de plus, pour le PSG et sa section handball. Le club l’officialise ce vendredi, avec l’apport et l’accord du groupe Novatlas. La marque spécialiste dans la topographie, l’acquisition 3D et le BIM, s’est engagée jusqu’au terme de la saison 2022-2023 prochaine, en présence de son président, Cédric Daures et de Thierry Omeyer, pour le Paris Saint-Germain.

Novatlas s’engage avec le PSG jusqu’à la fin de la saison prochaine

Le rapprochement prévoit pour Novatlas, des opérations de clientèle en marge des matchs, des rencontres avec les joueurs du PSG handball et de la visibilité sur la panneautique LED, de la salle du stade Pierre-de-Coubertin, où évoluent à la fréquence proche d’un week-end sur deux, Nikola Karabatic et ses partenaires.

Le 16e partenaire commercial de la section handball

« Nous nous réjouissons d’accueillir Novatlas parmi nos partenaires. Nous partageons des valeurs fortes comme la passion, l’esprit d’équipe ou encore l’innovation. Le Paris Saint-Germain a pour habitude de s’allier avec les leaders avant-gardistes de leurs secteurs, et c’est ce que nous faisons avec Novatlas », explique le manager général du PSH handball, Thierry Omeyer. Novatlas est le seizième partenaire commercial de la section.