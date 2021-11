PSG : Un nouveau partenaire premium à plus de 5M€/an officialisé

Gorillas, nouveau partenaire premium du PSG.

« De 5 à 8 millions d’euros par an », « au moins jusqu’en 2024 », écrit le journal L’Equipe, à propos du partenariat passé avec le groupe Gorillas, au bénéfice du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale officialise ce jeudi matin le rapprochement des deux marques, dans le cadre d’un contrat de partenariat « premium ».

Gorillas nouveau partenaire premium du PSG

C’est-à-dire, la deuxième ligne hiérarchique des sponsors du PSG, mais ici la marque de livraison rapide ne sera pas présente sur le maillot. Dans son communiqué, le PSG parle d’une visibilité au Parc des Princes et de la création de contenus communs. Le partenariat sera activé à compter de ce week-end et le match entre Paris et Nantes.

« Une forte empreinte lifestyle » pour les deux marques

« Nous sommes très heureux d’accueillir Gorillas au sein de la famille du Paris Saint-Germain, réagit Marc Armstrong, le patron du sponsoring au PSG. Nos deux marques ont toutes les deux développé une forte empreinte lifestyle avec l’ambition d’apporter un changement positif dans la vie de leurs équipes et de leurs communautés. Nous sommes impatients de rencontrer la communauté de riders Gorillas et d’innover ensemble à grande vitesse. »

Le PSG était pourtant associé à la concurrente Deliveroo

C’est le premier partenariat sportif de Gorillas, jeune startup allemande, créée en 2020. On se souvient, par contre que le Paris Saint-Germain avait, avant cela, le groupe concurrent Deliveroo, déjà en partenaire premium et ce, normalement, jusqu’au terme de la saison.