PSG : Un nouveau partenaire premium à près de 5 M€ par an [OFFICIEL]

Un nouveau sponsor premium pour le PSG.

Le Paris Saint-Germain officialise, ce mardi matin, la signature d’un accord de sponsoring avec le groupe Autohero, derrière la plateforme de vente de véhicules d’occasions, Auto1. La marque devient « partenaire premium et global » du club de la capitale, à ce titre, elle pourra profiter de l’audience digital du PSG, pour de la production de contenu.

Autohero nouveau sponsor premium du PSG

Autohero aura aussi ses logos sur les supports de communication du club et l’affichage LED au Parc des Princes, en bénéficiant du nouveau système « overlay », pour un ciblage adéquat, en fonction du public derrière les écrans. « Avec ce partenariat, nous voulons mettre l’achat en ligne de véhicules à la portée des personnes qui n’ont pas encore interagi avec notre marque, et susciter la curiosité. Nous pensons que le Paris Saint-Germain, avec sa grande tradition et la confiance qu’il suscite, est la meilleure voie pour atteindre cet objectif, car plus que n’importe quel autre sport, le football a le pouvoir de toucher une communauté extrêmement large et engagée”, s’enthousiasme par communiqué, Alexandru Marin, le vice president d’Auto1 Group.

Un partenariat sur trois ans entre 3 et 5 M€/an

Selon une information du journal L’Equipe, ce mardi matin, ce partenariat devrait rapporter de 3 à 5 millions d’euros par an, au Paris Saint-Germain. Sachant, selon les informations du quotidien sportif, que le deal est signé pour trois ans, ce que le club ne précise pas, dans sa communication.