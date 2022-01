PSG : Un nouveau sponsor « eau officielle » pour 3 ans

Une eau officielle et un nouveau partenaire dévoilé par le PSG, ce mercredi.

La grande famille des partenaires commerciaux du PSG s’agrandie. Ce mercredi, il accueille Sports Water, comme nouveau sponsor et eau officielle du club, à compter d’aujourd’hui et pour trois ans, jusqu’en 2024. Selon L’Equipe, cela va rapporter entre 500 000 euros et un millions d’euros chaque année, au club de la capitale.

Le PSG a son eau officielle pour trois ans

« Ici, au Club, nous cherchons toujours à offrir des produits de qualité premium à nos fans, qui viennent du monde entier pour suivre un match au Parc des Princes. Nous sommes heureux d’accueillir Sports Water dans la famille du Paris Saint-Germain », réagit Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer du Paris Saint-Germain.

Fans et joueurs du club boiront à l’avenir les produits Sports Water

Les 48 000 supporters en moyenne, qui viennent voir le PSG quand il se produit au Parc des Princes boiront désormais, l’eau plate ou gazeuse, de la marque Sports Water, à la propriété du groupe WaterCo. De même que toutes les équipes, des jeunes aux professionnels, s’hydrateront avec les produits de leur nouveau partenaire.

Des bouteilles aux couleurs du Paris SG bientôt proposées

Le Paris Saint-Germain est le premier club de football associé à Sports Water qui collabore sinon, avec des franchises du sport US (New York Yankees, Boston Red Sox, St Louis Cardinals, Miami Marlins, Las Vegas Raiders et Jacksonville Jaguars), ou de l’entertainment (Disney, Nickelodeon, Coco Melon). Des bouteilles recyclables aux couleurs du PSG seront bientôt proposées aux suiveurs du club.