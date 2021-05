PSG : Une marque de masques pour nouveau sponsor monde du PSG

Un partenaire masque, voilà peut-être le genre de partenariat voué à se développer dans le futur.

C’est un partenariat qui fait particulièrement sens, à tout le moins écho à l’actualité, puisque le PSG annonce, ce mardi matin, la signature d’un accord avec la société japonaise, Arax, qui développe la marque Pitta Mask.

Une marque japonaise de masques s’associe au PSG

Le club de la capitale et le « leader des masques stylés », tel qu’il est présenté dans le communiqué, ont signé un accord « de sponsoring mondial ». De cette association vont se créer des masques à l’effigie du club de la capitale ; sept modèles seront prochainement proposés à la vente, au public.

Des masques tendances à la mode mais aux effets limités face au Covid

Le PSG prévient toutefois : « Bien que les masques Pitta ne soient pas conçus pour protéger contre le Covid 19, ils fournissent un revêtement facial à la mode et pratique pour les fans ». Arax cherche à associer la pratique sportive, à l’esthétisme du port du masque. Inimaginable en France, deux ans en arrière, ce sponsoring a une autre portée, désormais. « Les masques étant devenus une partie importante de notre vie quotidienne, il est formidable pour nous de pouvoir conclure un tel partenariat », abonde Marc Armstrong, le responsable du sponsoring au PSG.

Le PSG renforce ainsi sa présence en Asie

Ce partenariat ouvre de surcroît de nouvelles perspectives au PSG, qui cherche à s’implanter plus largement sur le continent asiatique. « Nous avons de plus en plus de fans locaux et nous sommes convaincus que ce partenariat contribuera à cette passion grandissante au Japon et dans toute l’Asie », dit à ce sujet Sébastien Wasels, le directeur général Asie Pacifique du Paris Saint-Germain.